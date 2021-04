Denuncian a funcionarios que participaron en agresión de Profesor en Aguililla

Aunado a la violencia que viven de forma cotidiana, un sector de Aguililla. Michoacán, teme por la vida del profesor Fernando Padilla, habitante que fue agredido por el gobernador Silvano Aureoles mientras protestaba por la inseguridad.

Te recomendamos: Toman Palacio Municipal de Aguililla, Michoacán, en apoyo a profesor empujado

“El día de hoy se interpuso una demanda de amparo para garantizar que no lo detengan, no lo desaparezcan, no lo incomuniquen”, Ignacio Mendoza, abogado de Michoacán.