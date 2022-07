Denuncian a banda de extorsionadores que cobran hasta mil pesos por boleada en la Alameda Central

A sus 72 años, don Bruno trabaja como bolero en la Alameda Central, frente al Palacio de las Bellas Artes. Ha perdido clientes por culpa de un grupo de supuestos boleros, que fueron denunciados en redes sociales, por defraudar y extorsionar a jóvenes y turistas.

Te recomendamos: Detienen a cuatro presuntos ‘montachoques’ en Santiago, Nuevo León

Hay reportes de que a los turistas les han cobrado de 500 a mil pesos por darles grasa y, si se niegan a pagar, los amedrentan entre varias personas.

Los boleros que llevan años en la Alameda Central aclaran que trabajan con una cuota fija establecida por la Unión de Aseadores de Calzado, que es en este momento de 25 pesos, e incluso algunos cobran menos.

“Ya no me dan chamba, tengo que buscar donde caiga si no de qué me mantengo”, explicó Juan Baez, bolero.