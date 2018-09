Estudiante agredida por compañero en Quintana Roo presenta denuncia formal

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó en un comunicado que dio seguimiento a la investigación por agresiones físicas realizadas a una joven de 17 años de edad, quien se presentó el miércoles ante el fiscal del Ministerio Público para Adolescentes a presentar una denuncia contra su agresor el miércoles.

La alumna fue atacada por un compañero de clase en las inmediaciones del plantel educativo Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) en la delegación de Leona Vicario, en el estado de Quintana Roo. Las agresiones fueron grabadas en video en el momento y posteriormente fueron puestas en circulación en redes sociales el pasado 14 de septiembre a las 14:00 horas a las autoridades.

La tarde del miércoles, los padres de la joven, directivos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), donde ocurrió la agresión, junto con personal de la Comisión de Atención a Víctimas acompañaron a la joven a presentar la denuncia formal. Además, el comunicado informa que el Ministerio Público brindó apoyo psicológico a la joven “para cuidar su estado emocional”.

Debido a que la joven y sus padres desean remitir resolver la controversia a través del área de Justicia Alternativa Penal para resolver el conflicto a través de mecanismos alternativos, el director del Ministerio Público local, Julio Meléndez Hernández, destacó que un perito médico legista debe considerar las lesiones que presenta tras el ataque.

La Fiscalía General del Estado expuso que ya identificó al presunto implicado en las agresiones y quien, informó, ya fue localizado para que rinda su declaración.

El director del plantel explicó el viernes 14 de septiembre que no podría responsabilizar a ningún miembro del personal de la escuela, debido a que se dio durante un cambio de turno. Sin embargo, el joven fue expulsado de la escuela y la Secretaría de Educación en Quintana Roo también abrió una investigación.

El papá vino con la niña y dijo que la habían agredido, y yo le comenté que me dijo una versión de que le jaló el pelo, algo así, eso me dijo la niña. Como a la hora que se fue la señora, me comentan que existe un video, volvimos a retomar el caso y hablamos al muchacho y le pregunte sobre la existencia de ese video. Esto sucedió precisamente en un cambio de turno, yo no puedo responsabilizar como director a un maestro o un prefecto”, explicó Mario Medina Castro, director del (CECYTE) Leona Vicario.