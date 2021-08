Denuncia contra fabricantes de armas no es injerencista ni contra Gobierno de EEUU: AMLO

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), subrayó que la histórica demanda de su Gobierno contra empresas fabricantes de armas de Estados Unidos no es injerencista ni contra con el Gobierno de Joe Biden, y defendió que un mayor control en el comercio armamentístico ayudaría mucho a México.

“Nos apegamos a la legalidad. No es un gesto injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas”, relató en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.