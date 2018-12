Denuncia de actriz Thelma Fardín desata movimiento #MeToo en Argentina

Thelma Fardín, es actriz y en el año 2009 participó en una gira por Nicaragua de un famoso programa infantil en argentina, llamado ‘Patito Feo’.

Una gira donde la actriz, quien entonces tenía 16 años, supuestamente sufrió la violación del actor y cantante Juan Darthes, quien contaba con 45 años, y quien, por cierto, ya acumula otras denuncias de otras actrices por abusos sexuales.

El caso de Fardín se ha convertido en el #MeToo de argentina, no sólo por ser el primer caso que se hace público del presunto abuso de una actriz, sino por el desgarrador testimonio de la joven a través de un video en el que cuenta con detalle lo que ocurrió.

“Durante nueve años lo anule para poder seguir adelante, el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años, una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira como me pones, haciéndome sentir su erección, yo seguía diciendo que no”, denunció la actriz Thelma Fardín.

El colectivo de actrices argentinas, que aglutina a más de 400 mujeres del espectáculo de todas las edades, está vinculado a las luchas que se han impulsado contra la violencia de género en aquel país.

Por ejemplo, recientemente, la ley para aprobar el aborto legal en argentina.

Hace unos días, todas se subieron al escenario de un teatro en Buenos Aires para decir basta al abuso y la impunidad.

Lo hicieron para respaldar la denuncia de una de sus colegas, Thelma Fardín, y de otras artistas que también han advertido sobre el abuso de poder que se ejerce en su contra en la industria del entretenimiento.

Aun cuando el actor Juan Dhartes ha negado rotundamente lo ocurrido, Thelma Fardín ya presentó una denuncia penal en Nicaragua en su contra, país donde ocurrió el incidente, por lo que ahora el caso está en manos de la justicia.

Con información de Karina Cuevas

LSH