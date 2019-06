Dengue aumenta en México 219% en comparación con 2018

El dengue aumenta en México en lo que va del 2019; hay 219% más casos, en comparación con 2018. Así lo reveló el último reporte sobre el Panorama Nacional Epidemiológico del Dengue, de la Secretaría de Salud federal. Hasta esta semana se tenían contabilizados 2 mil 388 casos, en comparación con los 748 que se registraron en 2018.

Gabriela Nucamendi, enlace técnico de la Dirección General de Epidemiología, explica a qué se debe este aumento.

Rechazó que la administración anterior haya ocultado casos, aunque dijo que ni el personal ni la metodología han cambiado desde entonces.

Aseguró que la variación de cifras que tienen con el Instituto Nacional de Salud Pública se debe a la diferencia de metodologías de investigación.

Esta administración, muchos somos prácticamente el mismo equipo. No consideramos que haya una disminución de casos por ocultamiento de información. Nuestros datos son correctos, eso es lo que se ha muestreado y los datos de Salud Pública en realidad son un análisis realizado a lo nuestro. Nosotros los ayudamos a estimar y entonces obviamente hay casos que no podemos registrar y entonces la magnitud del problema podría parecer mayor”, señala Gabriela Nucamendi, enlace técnico de la Dirección General de Epidemiología.

Dijo que se está planteando asumir la tarea de análisis y evaluación que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública para evitar confusiones. Sin embargo, esto tomaría mayor tiempo y sustitución de actividades.

Ya no vamos a presentar casos, ya no vamos a presentar números, no vamos a comparar esta temporada con la temporada anterior. Lo que tenemos que empezar a hacer es utilizar un análisis epidemiológico adecuado, que permita en un momento dado identificar si tenemos o no un problema de salud”-