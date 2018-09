Dengue aumenta en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En Chiapas, el sector salud redobló acciones de prevención ante el incremento de casos de dengue en el estado. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los casos se reportan en Tapachula, pero también se ha detectado un aumento de casos en Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades.

Hermilio Domínguez Zárate, director de Salud Pública, explica:

En lo que va del año se tienen confirmados más de mil 700 casos de dengue y 8 defunciones.



En el año tenemos ocho defunciones confirmadas, ya dictaminabas, otras más en estudios, año con año nosotros observamos decesos por dengue, no es primer año que ocurre, pero en este año tenemos ocho defunciones”.

Comparado con otros años, el número de contagios con dengue se ha elevado en un 10 por ciento, según las autoridades. Tan solo en el Hospital “Gilberto Gómez Maza” de Tuxtla Gutiérrez se atienden a 11 pacientes con dengue, entre ellos niños y adultos mayores.

Milton González González, familiar de un enfermo, dice:

Aquí, gracias a Dios nos atendieron los doctores y lo están atendiendo y ahorita ya la hemorragia ya paró y nada más que están viendo si no se le fue alguna sangre en los intestinos o en los pulmones, para ver que no tenga alguna infección porque si no, dicen que es fatal esa sangre mayugada”.