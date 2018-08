Demi Lovato asegura que luchará contra sus adiciones

La cantante estadunidense Demi Lovato agradeció a dios, sus padres y seguidores que la apoyaron durante su hospitalización, tras sufrir lo que parece ser una sobredosis de heroína, y aseguró que luchará contra las adicciones.

En su cuenta en Instagram se puede leer el primer mensaje que la joven ha emitido desde el viernes 24 de julio, cuando fue internada de urgencia en un hospital, y en el cual asegura que continuará luchando contra sus adicciones.

Demi dio gracias tanto a dios por mantenerla viva, como a sus fanáticos por su amor y apoyo

“Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que se desvanezca con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho”, externó la intérprete de éxitos como Heart attack y Daddy issues.

Demi dio gracias tanto a dios por mantenerla viva, como a sus fanáticos por su amor y apoyo a lo largo de la semana pasada; “sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en este momento difícil”.

También reconoció el apoyo de su familia y del equipo del centro sanitario Cedars-Sinai, “ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación”, indicó.

“El amor que todos ustedes me han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que ya estoy del otro lado. Seguiré peleando”, prometió Lovato.

Sobredosis de opioides aumentan 30 por ciento en Estados Unidos

La epidemia de opioides en Estados Unidos se está acelerando, con un aumento de 30 por ciento de las visitas a salas de emergencias de hospitales por sobredosis de drogas como heroína, fentanilo y analgésicos entre 2016 y 2017, informaron este martes funcionarios estadounidenses.

Se observaron aumentos sustanciales en las sobredosis en todo el país, según un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses.

“Mucho antes de que recibamos los datos de los certificados de defunción, los datos de las emergencias indican aumentos alarmantes en las sobredosis de opioides”, dijo la directora de los CDC, Anne Schuchat.

“Esta rápida epidemia afecta tanto a hombres como a mujeres, y personas de todas las edades. No respeta fronteras de estados o condados y sigue aumentando en todas las regiones de Estados Unidos”, agregó.

Según el informe, de julio de 2016 a septiembre de 2017 un total de 142 mil 557 visitas a salas de emergencias se debieron a presuntas sobredosis de opioides.

Comparando el tercer trimestre de 2016 con el mismo período de 2017, los investigadores encontraron un aumento del 29.7 por ciento en las visitas a urgencias debido a los opioides.

El informe no analizó si las muertes por este motivo también aumentaron durante el período estudiado, ya que los datos de certificados de defunción pueden tardar más en recopilarse.

No obstante, 63.632 personas murieron por sobredosis de drogas en 2016 en Estados Unidos, un incremento del 21.4 por ciento respecto a 2015, dijo el informe de los CDC.

Con información de Notimex

