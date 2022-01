Incrementa la demanda de medicamentos para enfermedades respiratorias

La alta demanda de medicamentos que se utilizan para enfermedades de las vías respiratorias ha ocasionado el desabasto de algunos de ellos en farmacias de la Ciudad de México. Con la cuarta ola de COVID esto ha incrementado.

“Me cuesta trabajo, porque parece que me dicen que ya está agotado ¿A cuántas farmacias ha ido? Ahorita he recorrido como 10 farmacias y no, no lo tienen”, dijo Jaime, usuario de farmacias

“Como el Covid no tiene tratamiento, no se hacen recetas, algunas veces se recetan para los síntomas como si tuvieran un problema respiratorio”, destacó María de Jesús, médico general de farmacia.