Delta Plus, nueva variante más contagiosa de coronavirus, alerta a India

La detección de una nueva mutación más infecciosa del coronavirus, la variante Delta Plus, de la que se han identificado ya 40 casos, comienza a provocar inquietud en la India, que superó este miércoles los 30 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia.

Aunque según los expertos todavía faltan datos para determinar si esta mutación es más peligrosa que las ya existentes, el anuncio llega entre las advertencias sobre la necesidad de prepararse ante una inevitable tercera ola de la COVID-19.

La detección en la India de la nueva variante inquieta por su mayor capacidad de transmisión.

“La variante Delta Plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora”, dijo este miércoles el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, en Twitter.

Se trata de una mutación de la variante Delta identificada por primera vez en la India (B.1.617.2), a la que se considera responsable en buena parte por el espectacular aumento de los casos en el país asiático, indicó el Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG) en un comunicado.

El Gobierno indio ha clasificado la Delta Plus como “variante preocupante” debido a su mayor capacidad de transmisión.

Los estados que hayan detectado su presencia deberían tomar medidas inmediatas para aislar los focos de infección y aumentar el número de pruebas de coronavirus, así como potenciar la campaña de vacunación, señaló hoy el Ejecutivo en un comunicado.

El virólogo Jayaprakash Muliyil, presidente del Comité Asesor Científico del Instituto Nacional de Epidemiología, afirmó a Efe que por el momento faltan datos para afirmar que es más peligrosa que otras variantes.

“La hemos calificado como una variante preocupante porque Delta ha cambiado (…) pero por el momento no hemos observado nada perjudicial. Una mutación puede implicar una mayor tasa de contagio o de mortalidad, pero no hay información disponible” sobre la Delta Plus, dijo Muliyil.