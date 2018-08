Delitos graves no tendrán amnistía, dice Alfonso Durazo en Ciudad Juárez

Los delitos graves no tendrán amnistía, afirmó Alfonso Durazo en los Foros por la Pacificación.

Quien ha sido propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública afirmó que se explorarán todas las ideas y propuestas que permitan recuperar la paz y la serenidad en el territorio nacional.

Indicó que el análisis incluirá el recurso de leyes especiales o indulto, pero aclaró que eso no significa un pacto con el crimen o amnistía para crímenes de lesa humanidad, como masacres, tortura sistemática, desaparición o forzada, entre otros.

Ante decenas de personas y el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien inauguró este evento, añadió que proponen buscar entendimiento entre los mexicanos para encontrar la paz en el país.

Al participar en el Foro Escucha, Por la Pacificación y Reconciliación Nacional, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, señaló que este foro es el primero de 18 que se harán en varios puntos del país y más de 25 consultas especializadas que finalizarán en octubre.

Añadió que al final de los foros se hará un balance, mismo que se compartirá con los participantes y se elaborará un documento de sistematización de acciones y políticas públicas, así como propuestas e iniciativas para trazar la ruta hacia la pacificación.

Explicó que en el foro se abordarán cinco mesas temáticas: Víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación; Seguridad y justicia; Dinámicas fronterizas, migración y seguridad; Prevención, cohesión comunitaria y reconstrucción nacional, y Construcción de paz.

En el foro también participan Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima secretaria de Gobernación; el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; Alejandro Encinas; de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo; el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres, así como el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, entre otros.

Lo que se recoja en los foros, dijo, se devolverá a la sociedad en políticas públicas, planes de desarrollo y programas sectoriales 2018-2024, por lo que de estos espacios surgirán estrategias para reducir la violencia y construir una paz estructural, fomentar actitudes sociales.

Durazo Montaño agregó que plantean cambiar el modelo de coerción policial militar por una política de seguridad de visión amplia basada en un concepto integral de seguridad “y donde por encima de todo está el ser humano, su bienestar social y patrimonio”.

Ante víctimas del delito, a quienes invitó a sentarse en primera fila al considerar que son el centro de los foros, añadió que se plantea una seguridad más propia de un esfuerzo de Estado que de gobierno, y de una política que se propone generar resultados en el corto plazo aunada a soluciones razonables en el mediano y largo plazo.

Abundó que explorarán todas las ideas y propuestas que permitan recuperar la paz y serenidad del país “incluida la amnistía, el indulto o el recurso de leyes especiales y de justicia transicional, no se trata de una propuesta subversiva o extravagante, la propia ONU tiene mecanismos de Paz previstos para casos como el nuestro”.

En este sentido, precisó que bajo ningún supuesto los crímenes de lesa humanidad podrían ser sujetos al régimen de amnistía y se ubican en esta situación el genocidio, la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias, masacres, torturas y crimen de agresión, así como violaciones graves a derechos humanos como feminicidios, trata de personas y trata de migrantes.

Agregó que los únicos beneficiarios posibles serían los responsables de delitos no graves en donde no haya mediado violencia o barbarie y habrán de responder a los derechos de las víctimas y a sus legítimas aspiraciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Alfonso Durazo comentó que se trata de un proceso de pacificación y reconciliación nacional no un pacto con el crimen, “proponemos construir una receta mexicana para la pacificación de nuestro país, por difícil que parezca, buscaremos y encontraremos el entendimiento entre todos los mexicanos como guía para construir la paz”.

(Con información de Notimex)

tfo