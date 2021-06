Delitos de alto impacto disminuyeron 50% en CDMX: Sheinbaum

Al encabezar la ceremonia de graduación de la generación 277 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que los delitos de alto impacto en la ciudad disminuyeron cerca del 50%.

“Hoy quiero decirles, como Jefa de Gobierno, que me siento orgullosa que en 2 años y medio hayamos logrado, con la policía y las políticas de la ciudad, la disminución de los delitos de alto impacto en cerca del 50%. En 2019, llegamos a tener meses al principio, inclusive, con más de 5 homicidios diarios, hoy tenemos menos de 3 homicidios diarios. Se dice fácil, pero es un gran trabajo que se ha hecho a partir de esta gran corporación, de su coordinación con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, sobre todo, con una visión distinta de lo que significa servir a la ciudadanía y servir al pueblo”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En su discurso, aseguró que el cuerpo de la policía actualmente cumple con una ética diferente y una visión distinta a la de épocas anteriores, de lo que significa servir a la ciudadanía.

“El cuerpo de la policía, a la que ustedes se integran, hoy es un cuerpo distinto, ya no es ese cuerpo que en algún momento llamó a la represión; hoy, lo que buscamos es el llamado a la protección de la ciudadanía, es un cuerpo de policía que cumple una ética diferente a la de las épocas de corrupción y de represión, como personas no debemos tolerar nunca ni la discriminación ni el racismo o el clasismo, esa no es la ciudad a la que servimos”, explicó.