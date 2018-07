Un aumento en la inseguridad será la herencia de 6 de los 9 gobernadores salientes, de acuerdo a cifras oficiales comparadas entre el inicio de su administración y el fin de su mandato. Jalisco y Guanajuato son las entidades donde las denuncias por todo tipo de delitos aumentaron más de 30%, seguidas de Veracruz y Ciudad de México con 14%.

El gobierno del priista Aristóteles Sandoval, en Jalisco, es al que peor le va en las evaluaciones de seguridad realizadas por las organizaciones Semáforo Delictivo y Observatorio Ciudadano Nacional.

Varios acontecimientos marcan su administración: a los 9 días de que empezó la gestión de Sandoval, el 9 de marzo de 2013, asesinaron al secretario estatal de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez.

Un año después, las cámaras de Seguridad Pública captaron el secuestro del diputado federal Gabriel Gómez Michel en una de las avenidas más transitadas de Tlaquepaque, municipio conurbado de Guadalajara. Pocas horas después, el cuerpo del legislador fue hallado sin vida.

Al año siguiente, el 1 de mayo de 2015, el crimen organizado derribó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bloquearon varias avenidas e incendiaron vehículos, bancos y gasolineras de la zona metropolitana de Guadalajara. Jalisco es tercer lugar nacional en desaparecidos.

En marzo de este año, la comunidad estudiantil se cimbró con la desaparición y muerte de 3 estudiantes de cine y en mayo pasado el exfiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera sufrió un atentado.

Jorge Tejada, miembro de la academia de derecho penal del ITESO, explica:

Delitos de alto impacto aumentaron donde habrá nuevos gobernadores

Considerado un estado tranquilo, Guanajuato fue el segundo estado donde habrá cambio de gobernador en el que más se incrementaron los delitos de alto impacto. Homicidio, robo de trenes en Celaya y el huachicol fueron los delitos que más aumentaron en la administración del panista Miguel Márquez.

La investigadora de Estudios Sociales de la Universidad de Guanajuato, Jesica Vega, señala que el gobierno del Estado atendió de manera tardía el problema de la inseguridad.

Y no se le quiso poner la atención suficiente porque venía inversión externa, inversión extranjera muy importante para el estado a la cual se le apuesta mucho por parte del Gobierno, y entonces el tema de seguridad quedó, no como que no fuera importante, pero no le demos la atención por la inversión que viene”.