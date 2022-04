Delincuentes usan armas hechizas para asaltar en Edomex; su fabricación artesanal costaría hasta 3 mil pesos

Las autoridades del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, detectaron la utilización de subametralladoras calibre 22 hechizas, que están siendo empleadas para cometer asaltos.

N+ te recomienda: Delincuentes usan armas hechizas para cometer asaltos en Edomex

Estas armas tienen la misma capacidad de lesionar al momento de ser detonadas.

En los últimos 10 meses, la policía municipal ha asegurado 10 armas también conocidas como artesanales y detenido a 6 personas que las portaban.

“De hace varios meses me había llamado la atención que se estaban reportando algunas armas de procedencia casera, artesanales cómo le llaman. Más de 10 armas las que se han venido recuperando. Patrón de una elaboración muy parecida, seis de ellas que sí me llamaron la atención, solicité que se llevara a cabo una investigación, una indagatoria de qué pasaba con estas armas”, dijo Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec.

El alcalde presentó fichas donde se precisa que dos de los detenidos con este tipo de armas cometieron un asalto un transportista, el resto robaban vehículos, a transeúntes y un arma fue abandonada tras una persecución.

“Son letales. No son muy precisas y por eso son más peligrosas, pueden ocasionar disparos en ráfaga. Es abandonada esta mochila y adentro traía esta mochila precisamente esta arma, está pasando algo, este es un fenómeno, una situación que es atípica”, detalló Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec.

Autoridades de Ecatepec consideran que alguien está elaborando las armas en el municipio o las están trasladando de algún otro lugar para entregarlas a delincuentes.

Están hechas con tubos metálicos galvanizados, madera, tuercas, resortes, en general, cualquier material que sirva para armar un tubo cañón que aloje la bala o balín.

Trabajadores torneros confirmaron que en ocasiones se les acercan personas para pedirles que les elaboren armas hechizas.

“La verdad no lo hago porque no me conviene a mí, meterme en un problema. Al rato vayan por allá con el arma y le peguen a fulano y quién te lo arreglo. Compran el cartucho, busca en un resorte, lo meten a base de fuerza que pegue y que salga el tiro y ya”, reiteró Apolonio Valdez, tornero de Ecatepec.