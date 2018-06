Delincuentes deben temer a las autoridades, dice Jaime Rodríguez

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, dijo que, con las recientes muertes de candidatos y periodistas, es evidente que la maldad y la violencia en México está aumentando y sólo será posible erradicarlas a través de castigos ejemplares para que el delincuente tenga miedo a las autoridades y no al revés.

“Por eso hablo de las penas fuertes, tiene que haber para el delincuente cualquiera que sea. El que mata a un reportero por ejemplo merece pena de muerte y el que mata a un policía merece pena de muerte si no hacemos propuestas que inhiban a la delincuencia y la maldad nos vamos a estar autodestruyendo creo que hoy la seguridad que tiene México no es la más adecuada cualquier ciudadano se siente desprotegido cualquier persona se siente desprotegido, no solamente los candidatos”, defendió.

El gobernador de Nuevo León con licencia mencionó que él como empresario entiende que, aunque aparentemente se hayan limado asperezas con algunos candidatos, todavía hay incertidumbre entre los hombres de negocios.

“Yo no creo que los empresarios mexicanos le hayan creído, él fue en esa actitud porque está demostrando lo que no es. Andrés Manuel es un hombre que tiene rencores en la vida y eso lo hace ser tal cual es. Lo vamos a ver si gana la presidencia. Yo estoy haciendo todo para que no gane, estoy intentando ganarle yo a él, pero si él gana tendremos que respetarlo como presidente y trabajar con él, pero yo no le creo y no creo que los empresarios le hayan creído”, aventuró.

El candidato independiente estuvo con jóvenes de la universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes donde remarcó que es necesario mejorar la educación a través de padres de familia que refuercen los valores contra la violencia, maestros con más autoridad y la tecnología con mayor acceso a internet para tener contacto con bibliotecas cibernéticas.

Respecto a su cierre de campaña Jaime Rodríguez apuntó que no será multitudinario porque él no tiene acarreados, ni dinero de los mexicanos.

Por tarde fue a Zacatecas donde visitó el centro platero, platicó con comerciantes, después recorrió algunas calles del primer cuadro de la ciudad y se reunió con sus seguidores.

(Con información de Adriana Valasis)

tfo