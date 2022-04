Delincuentes apuestan por robo de identidad y extorsión al robar celulares en Valle de México

El transporte público, cruce de avenidas muy transitadas y calles solitarias de la periferia del Valle de México son los sitios donde más se registra el robo de teléfonos celulares.

Pero el robo de celulares en el Valle de México va más allá de la reventa del aparato… Los delincuentes están interesados en la información que hay en el celular para cometer otros delitos, como robo de identidad y extorsión.

Javier fue víctima del robo de su celular a mano armada a unos pasos de su casa… Los delincuentes utilizaron sus aplicaciones para retirar dinero e intentar compras por internet.

“Después de eso me llegan notificaciones de retiros de mi cuenta del banco… fueron aproximadamente 5 mil pesos… a mí, lo que más me preocupaba, es como armaron todo que tenían mis datos, mi línea más que el dinero en sí… empezaron a quererse meter a mis cuentas… cuentas de redes sociales”, relató Javier, víctima de robo de celular.

Han pasado varios meses y Javier aún teme por la información robada.

“Intenté dar de baja mis tarjetas y mi número de todas las aplicaciones donde lo tenía lo hice prácticamente en todas, se me olvidó una de envíos de comida y una de viajes, entonces a los días hicieron un viaje en la madrugada por un monto como de 300 pesos… hace unos días intentaron hacer una compra con una tarjeta que ya di de baja hace mucho… yo creo que mantienen aún ciertos datos personales, bancarios que te quitan sobre todo la tranquilidad… tienen datos personales de tu coche, fotografías y no sabes qué uso les vayan a dar… sí me preocupan con fotos más personales… y de pronto como que para esto y a los meses vuelve a pasar otra cosa, intentan hacer otra cosa, meterse a alguna cuenta va y viene eso pero no te quedas totalmente tranquilo”, detalló Javier, víctima de robo de celular.