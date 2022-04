Delfina Gómez, titular de la SEP, comparece con diputados por desaparición de Escuelas de Tiempo Completo

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para explicar la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo.

Afuera de las oficinas donde se sostenía el encuentro privado llegaron madres de niños que estaban en estas escuelas, acompañadas por la diputada priista Cinthya López Castro, con carteles en demanda de la restitución del servicio.

Recordaron que 25 mil Escuelas de Tiempo Completo han desaparecido de 2018 a la fecha, en perjuicio de más de 3 millones de madres jefas de familia.

“Porque la Escuela de Tiempo Completo nos ayudaba mucho, ahorita con medio día no nos sirve para nada, no podemos trabajar, no podemos trabajar, entonces sí nos perjudicó”, dijo Josefina Arellano, madre de familia.

“Mis niñas son de un pueblo, hay muchas carencias y ahí les daban desayuno y comida, ahora ya no va a haber nada, o sea, ya no hay nada”, dijo Rosalba Garay, madre.