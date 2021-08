Delfina Gómez reprocha a CNTE de Chiapas por bloquear paso del vehículo de AMLO

Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, reprochó a la CNTE de Chiapas que haya bloqueado por más de dos horas el paso del vehículo en el que se trasladaba el presidente de la República, en busca de plantearle sus inconformidades.

Te recomendamos: El presidente de México no puede ser rehén de nadie: AMLO tras ser retenido por CNTE en Chiapas

Dijo que siempre se ha tenido un diálogo con sus integrantes, han sido 18 encuentros, aclaró, y lanzó un exhorto para que siga el diálogo, pero sin estas actitudes.

“Yo también hago un exhorto a que esas pláticas que hemos tenido, ese diálogo que se ha dado, que se siga dando, pero que también, coincido con nuestro presidente, que tampoco es posible que se haga en una situación de querer obligar o de querer tener como rehén a alguien. Yo también desapruebo esa situación. Si un presidente que, puedo decir, ha tenido esa atención para los maestros, que ha tenido esa capacidad de escuchar a los maestros y de atenderlos, es el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por ello, yo también creo que no es posible que se tengan esas actitudes ante él, que ha sido una persona que de verdad ha querido y, no solamente lo ha dicho, sino lo ha demostrado”, dijo Delfina Gomez, secretaria de Educación Pública.

La secretaria de Educación Pública se refirió al tema en el marco de la asamblea plenaria de los senadores morenista. Desde ese sitio se solidarizó con él, al igual que los legisladores morenistas.

“Desde aquí, también le decimos estamos presentes. Yo, hace rato mandé un mensajito y él me decía: ‘maestra, usted no se preocupe, usted siga con sus actividades, yo aquí estoy’. Yo creo que eso de verdad, no cualquiera lo hace, entonces mis respetos para nuestro presidente”, dijo Delfina Gomez, secretaria de Educación Pública.