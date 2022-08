Delfina Gómez gana encuesta de Morena para candidatura en Edomex; Monreal reacciona

Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, ganó la encuesta de Morena en el Estado de México y encabezará los trabajos para conquistar la gubernatura en las elecciones del 2023.

En conferencia de prensa, en un hotel capitalino y con una pancarta con la leyenda “Unidad y Movilización”, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado dio a conocer el resultado oficial.

“Está muy claro que la opinión del pueblo mexiquense es que la maestra Delfina Gómez sea la encargada de encabezar los trabajos de organización y de formación del Comité para la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, no queda duda por los números, por las estadísticas, que usted es la mejor posicionada y queremos pedirle que nos ayude a tener Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, indicó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

A través de una videollamada, Mario Delgado se conectó con la maestra, que estaba en sus oficinas de la SEP, para notificarle los resultados, durante la conferencia de prensa.

“Muy contenta, esta noticia que la recibo con todo el corazón, es una lucha de un trabajo que hemos tenido muchos actores, agradezco de verdad, a todos los que tuvieron la confianza de emitir una opinión acerca de una servidora, me comprometo, mi compromiso va a ser el brindar lo mejor de mi día con día, convoco a todos los compañeros, voy a tener que proceder primero hablar con nuestro Ejecutivo por López Obrador”, señaló Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.

Delfina Gómez anunció que iniciará con los trabajos de entrega recepción de la Secretaría de Educación Pública.

Primero, dijo, hablará con el presidente de México para notificarle su decisión de separarse del cargo en la SEP, y comenzar con su nuevo encargo partidista.

Los contendientes de Delfina en la encuesta cerraron filas.

A través de un video, Horacio Duarte, uno de los contendientes, aceptó el resultado de la encuesta. También en video, Fernando Vilchis aceptó el triunfo de la secretaria de Educación.

Higinio Martínez, vía Twitter, aceptó la decisión y felicitó a Delfina Gómez.

Mario Delgado destacó el desarrollo de la encuesta, el resultado, las nuevas afiliaciones al partido y aseguró que, si se detectan irregularidades, serán combatidas. Señaló que no se permitirán malas prácticas en el proceso.

La paquetería, dijo, está en las propias oficinas del partido.

El presidente de la República deberá nombrar a la persona que sustituya a la maestra Delfina Gómez frente a la SEP.

MONREAL REITERA DESCONFIANZA EN LAS ENCUESTAS DE MORENA

Luego de que la dirigencia de Morena definiera que Delfina Gómez será la candidata a la gubernatura del Estado de México, el senador Ricardo Monreal reiteró su desconfianza en las encuestas.

“Yo no creo en las encuestas que el partido organiza, que el partido lleva a cabo, que el partido cuenta y que el partido canta. No creo en eso. No, no lo sé. No, yo saludo con respeto a Delfina, es senadora también, pero yo simplemente tengo mis reservas y yo no quiero cuestionar el procedimiento de ellos. Allá ellos que lo aceptaron. Para mí, Higinio era el constructor de ese grupo, algo así como el jefe político del grupo Texcoco, de donde proviene la maestra y tenía una gran legitimidad también para ser el candidato de unidad de todo el Estado de México”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

