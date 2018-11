Delegados estatales no supeditarán a gobernadores: Durazo

Integrantes del próximo gabinete federal aseguraron que no existe la intención de supeditar a los gobernadores del país bajo el mando de coordinadores estatales, como lo han señalado mandatarios locales.

Alfonso Durazo, propuesto como el nuevo secretario de Seguridad Pública señaló que: “Eso no es posible, los gobernadores, los estados son soberanos y no pueden someterse a ninguna autoridad, eso no significa que no construyamos juntos mecanismos de coordinación para dar mayor eficacia al trabajo que de manera conjunta, obligadamente tenemos que realizar particularmente en el tema de la seguridad”.

Por su parte, Gabriel García, próximo coordinador general de programas estatales aseveró que: “No hay superdelegados, y no va a haber controversia porque se respeta la autonomía y las atribuciones de los gobernadores, vamos a ir a servir a los gobernadores, no a otra cosa, creo que no han revisado bien el proyecto que representan los delegados estatales, van a coordinarse con la máxima autoridad en cada estado y la máxima autoridad es el gobernador, así está establecido, no va a haber problemas”.

Ambos fueron entrevistados en la casa de transición luego reunirse con el presidente electo.

Con información de Carmen Jaimes

LHE