Dejaré el ejemplo de una presidencia honesta, dice AMLO

En Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dejará establecido el ejemplo de una presidencia honesta, en donde no se ejerza la corrupción.

Aseguró que durante mucho tiempo se manipuló a los mexicanos, haciéndoles creer que la corrupción se da de abajo hacia arriba.

No, puede ser que aquí abajo sean mordidas, allá son tarascadas, los grandes negocios, las grandes transas que se llevan a cabo en México, en el país, siempre llevan el visto bueno del presidente de la República, nada que él no se entera, el presidente de México sabe todo lo que está sucediendo, tiene todos los elementos, toda la información”, dijo López Obrador.

Consideró que un político debe ser consecuente toda su vida para enfrentar las tentaciones del dinero y del poder.

Por eso es muy importante mantener los principios y los ideales, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo hasta el final, nada de que el que llega a un cargo y roba es muy vivo, muy inteligente, nada de eso, es un ladrón, un vil ladrón, ya no vamos a estar solapando de alcahuetes, de corruptos, se tiene que llamar a las cosas por su nombre”, señaló López Obrador.

AMLO inició en Miahuatlán, Oaxaca, el tercer día de la gira de este fin de semana en hospitales rurales del IMSS Bienestar. (EFE)

Destacó que cuando hay honestidad en el gobierno, el presupuesto rinde y no es necesario aumentar impuestos, aumentar el precio de los combustibles, ni endeudar al país.

Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador garantizó que nunca utilizará al Ejército o a la Marina para reprimir al pueblo.

Quiero decirles que el soldado es pueblo uniformado, que no hay que verlo con malos ojos, que nos ayudan mucho los soldados. A mí me están apoyando, ¡no saben ustedes cuánto! Si no fuese por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina, ¿cómo enfrentaría yo al huachicol y a todas las bandas que quieren apoderarse de nuestro país? Estamos ahora creando la Guardia Nacional para que nos ayuden los soldados y los marinos, la única cosa que estamos cuidando, y ellos están muy conscientes, es que se tienen que respetar los derechos humanos, pero como vienen del pueblo ellos saben lo importante que es no agredir al pueblo, no agredir a la gente. Por eso, un aplauso a las Fuerzas Armadas”, manifestó López Obrador.