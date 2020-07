Definen a los 20 aspirantes a consejeros del INE

El Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros electores del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la Junta de Coordinación política de la Cámara de Diputados los nombres de los 20 semifinalistas a ocupar el cargo.

Te recomendamos: Mario Delgado detalla perfil de los próximos consejeros del INE

Durante la presentación pública de las diez mujeres y diez hombres que integran las cuatro quintetas finalistas, el académico John Ackerman externó su desacuerdo con la lista.

“Hemos llevado a cabo nuestro trabajo conforme a nuestra conciencia, los errores que hemos cometido, que hayamos cometido, son imputables sólo a cada uno en lo individual y a todos en todo caso en el conjunto, pero no son atribuibles a ningún género de intromisión, a ningún género de presión. esto también lo subrayo porque la sociedad mexicana está llena de desconfianza, no conviene al interés de la sociedad política mexicana ahondar en las discrepancias en los recelos y en la desconfianza”, señaló Diego Valadés, integrante del Comité Técnico de Evaluación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, celebró las diferencias y reconoció a los integrantes del comité evaluador, pero aseguró que no se trató de un proceso simulado.

“Este no es un proceso simulado, no pusimos a representantes de los partidos, representantes nuestros para estar en una simulación y buscar las cuotas o buscar a los cuates, decidimos hacer las cosas de otra manera, como nombrar a un Comité Técnico con personas intachables, con gran prestigio y reconocimiento, lo que no ha habido aquí es una negociación política, presiones o reclamo de cuotas de manera velada. Me alegra mucho que hayan reconocido que no fueron sujetos a presiones políticas porque eso nos abre una posibilidad muy diferente en este proceso, que quienes resulten electos deberán tener un gran compromiso con nuestra democracia”, destacó Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.