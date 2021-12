Defiende FGJCDMX confidencialidad de acuerdo reparatorio por colapso en Línea 12

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los detalles del acuerdo reparatorio entre la empresa que construyó el tramo de la Línea 12 que colapsó y el Gobierno de la Ciudad de México es información reservada entre las partes y no puede usarse durante el proceso judicial.

El viernes al concluir la audiencia que se difirió, en la que el Ministerio Público pretendía hacer la imputación a los acusados, los abogados de las víctimas criticaron que la Fiscalía supuestamente se negó a incorporar al expediente el acuerdo reparatorio, para conocer los montos y las condiciones para resarcir los daños.

En un mensaje, el vocero de la dependencia, Ulises Lara dijo que se han apegado al principio de Justicia Restaurativa, el cual privilegia la reparación del daño que ya está en marcha con la reconstrucción del tramo afectado de la Línea 12.

“La representación legal de CICSA y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un acuerdo que cubre la reparación y reforzamiento, no sólo del segmento colapsado, sino del total del tramo elevado, desde la estación Tezonco hasta la terminal Tláhuac. No obstante que las defensas tenían acceso a la carpeta de investigación, con conocimiento pleno de que un acuerdo reparatorio es información reservada para las partes intervinientes, que puede construirse por separado o por cada una de las partes con las víctimas y que no hay correlación entre cada uno de dichos acuerdos, una de las defensas solicitó el sobreseimiento, es decir, la suspensión del proceso judicial y que su representado se beneficiara del acuerdo existente”, dijo Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.