Decreto establece Día del Médico el 23 de octubre

Este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se establece el 23 de octubre como Día Del Médico.

Durante esta pandemia, hemos seguido el esfuerzo y trabajo de muchos doctores y doctoras, recordemos a algunos de ellos.

El doctor Alfredo Ortiz vendía botanas y esquimos en Iztapalapa para salir adelante, por la pandemia, fue contratado como médico general en el Hospital de Especialidades del Centro Médico la Raza, del IMSS, Fue asignado a una área triage, donde recibe a los pacientes infectados por COVID-19.

“Otra de las experiencias que tuve fue en mayo, me infecte de COVID-19, afortunadamente me fue muy bien, guardé los catorce días que llamamos cuarentena, me hice la prueba, salí negativo y no pasó a mayores”, comentó el Dr. Ortiz Camacho.