Aseguran domicilio de Ismael Figueroa, ex líder de Bomberos de la CDMX

Fue asegurado un domicilio, aparentemente, perteneciente al ex líder de los Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, por elementos de la Fiscalía General de la República, en donde colocaron sellos de clausura.

Personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la FGR, colocaron sellos en el domicilio ubicado en las calles de Guadalupe Victoria y Luis Echeverría, en la colonia Miguel Hidalgo Segunda Sección, en la alcaldía Tlalpan.

Ismael Figueroa fue denunciado por desvío de recursos, venta de plazas y acoso sexual, también fue inhabilitado un año para ejercer cualquier cargo público.

Por su parte, la Fiscalía capitalina lo busca para que declare por dichos delitos desde el año pasado.

Entre las acusaciones contra el líder del Sindicato de Bomberos de la CDMX, Ismael Figueroa también hay casos de acoso sexual por parte de trabajadoras del Cuerpo de Bomberos.

Desde hace 15 años, Paola trabaja en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Ella y otras compañeras denuncian que han sido víctimas de acoso sexual y laboral de parte del líder del sindicato, Ismael Figueroa.

Paola y otra compañera bombero, que también fue víctima de acoso sexual, interpusieron una denuncia contra Figueroa en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.

Difundía fotografías íntimas de mi persona, me amenazaba, me decía que, si no accedía a sus pretensiones sexuales, me iba a perjudicar en mi vida laboral, tal cual fue”, reveló una extrabajadora de Bomberos de la CDMX.

También interpusieron denuncias ante la Contraloría General, el órgano de control interno de Bomberos, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto de las Mujeres.

Meses después, la Procuraduría decidió no ejercer acción penal. Las demás instancias de gobierno se declararon incompetentes en el tema.

En 2014, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recomendó al gobierno capitalino investigar y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres dentro del Cuerpo de Bomberos.

El año pasado, María también fue víctima del líder sindical. Tenía nueve años trabajando en bomberos.

Me comentó que eran 200 mil pesos o la otra más sencilla para él me dijo, que te acuestes conmigo. Entonces obviamente no accedí a ninguna de las dos y ya después empezó a fastidiarme, me dijo que me iba a ir a lavar baños a Tlalpan, cosa que no accedí, yo estoy aquí para hacer otra cosa, no en eso y me corrió, así literalmente me corrió”, dijo una extrabajadora del Bomberos de la CDMX.