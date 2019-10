La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Tecate, en Baja California, por los incendios forestales que comenzaron el pasado jueves; hasta la noche del lunes, tres de los siniestros continuaban activos.

Yo estoy aterrada del miedo porque cuando ya miramos la lumbre ya iba corriendo, da tristeza que se acabe todo lo que uno ha construido”, afirmó la señora Eva Vargas.

Tras cuatro días de incendios, el panorama de las zonas más afectadas en Tecate, en las colonias “El Mirador” y “Salamandra” decenas de familias lo perdieron todo. Al menos 50 viviendas quedaron hechas cenizas.

FOTO Emiten declaratoria de emergencia para Ensenada y Tecate por incendios forestales. (Omar Martínez-Cuartoscuro)

Mil elementos de la Marina, Sedena, Guardia Nacional y de la Conafor continúan combatiendo tres incendios que son visibles desde el espacio . Dos en Ensenada y uno más en Tecate, que se encuentran en un promedio de 90% de control y extinción.

Mientras unos combaten los incendios otros apoyan en las tareas de reconstrucción.

Las autoridades federales estiman en 11 mil las hectáreas consumidas por el fuego, 238 viviendas afectadas en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada.

La cifra de muertos se mantiene en tres.

Son 71 viviendas afectadas y más de un millar de personas evacuadas temporalmente fue el saldo de los más de 500 incendios registrados en Tijuana durante el fin de semana.

Si bien en Tijuana no alcanzó la magnitud de gravedad que, en Ensenada o Tecate, la desesperación se apoderó de distintas colonias, incluso hubo quienes se resistían a desalojar sus casas, especialmente en el fraccionamiento Real del Mar.

En Real del Mar donde la gente no quería salirse por la cuestión de que tenían miedo que algo le pasara a su casa, que algo sucediera, se les convenció ahora sí diciéndoles que no les iba a pasar nada a su vivienda, asegurándoles nosotros de que su vivienda no se iba a quemar que podían salirse”, dijo José Luis Jiménez, director de bomberos.