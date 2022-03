Declaran sequía en 20% del territorio de Quintana Roo y Yucatán

El monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional declaró a los estados de Quintana Roo y Yucatán, con una sequía en 20% del total de su territorio.

El reporte indica que 70 municipios de los 106 que hay en Yucatán, están clasificados como anormalmente secos, en los otros 36 hay sequía moderada

“El Noreste, el Oriente y el Sureste de Yucatán son las más zonas más secas en esta temporada de lluvias”, dijo Juan Vázquez, de Fenómenos Meteorológicos extremos de Yucatán.

Mientras tanto en Quintana Roo, el 19.8% de su territorio, está declarado con sequía y afecta a tres de los 11 municipios del estado donde se concentra la mayor vegetación arbustiva, reservas y zonas selváticas.

“Quintana Roo está sufriendo una sequía atípica, de las peores en muchos años. La parte Sur y la parte Centro allá por Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y lo que es la ribera del Río Hondo están sufriendo muy fuerte esta sequía”, precisó Juan Vázquez, de fenómenos meteorológicos extremos de Yucatán.

Sequía afecta diversos cultivos entre ellos maíz, frijol y frutales

La sequía afecta diversos cultivos entre ellos maíz, frijol y frutales, hay bajos niveles en aguadas, arroyos, lagunas e impide la floración por la escases de lluvias, el sector apícola ya resiente los daños.

“No vamos a tener cosecha porque no hay flores. Cuando hace falta la miel se mueren también las abejas sino tienen alimentación”, explicó Gloria May, apicultora.

“Al no haber precipitaciones pluviales no hay una red, estructuración o una reconstrucción de esa planta o esa vegetación, no se restablece y por lo tanto no puede estar desarrollando a futuro una floración”, dijo Nelly Ortíz, de desarrollo sustentable de yucatán.

Rosa vive en el municipio de Ucú al Oriente de Yucatán, perdió casi una hectárea por los incendios, su terreno estaba seco:

“Hay lugares que pueden agarrar fuego sin que se den cuenta y quizá seguiría el incendio, sobre todo por la sequía como bien dice y altas temperaturas”, explicó Rosa María Jáuregui, quien dio su testimonio.

Las autoridades aseguran que el patrón anticiclónico señala ausencia de lluvias, por lo que la sequía en la Península de Yucatán podría subir a la fase severa en el mes de abril.

Con información de Alejandro Sánchez

