Declaraciones de López Gatell sobre niños con cáncer en ‘Chamuco TV’ son calificadas de ‘miserables’

El Canal 22 transmitió en el programa “Chamuco TV”, conducido por los moneros Hernández, Rapé y El Fisgón, una entrevista con el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell en la que el subsecretario asegura que los padres que se manifiestan por falta de medicamentos oncológicos para sus hijos son grupos fomentados y fabricados y que forman parte de una campaña de la derecha internacional.

“Se agarraron de la bandera de algo que es socialmente muy sensible que es la niñez y el cáncer que, irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor de humano y sufrimiento. Si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida se podría hacer esta pregunta: ¿por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué sólo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina u les dan otro tipo de prebenda o quizá los medicamentos, que quizá no han escaseado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, mas allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”, dijo López-Gatell.