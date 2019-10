Decisión tomada en Culiacán marca la diferencia: AMLO

En Tlaxiaco, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó la supervisión de los 80 hospitales rurales del Sistema IMSS-Bienestar que se ubican en las zonas más lejanas y de menores recursos de 19 estados del país.

En este hospital que atiende especialmente a pobladores de origen mixteco y triqui, el presidente enfatizó que su gobierno va por la ruta de la construcción de la paz.

Ayer hubo un asunto delicado en Culiacán , Sinaloa, y se tomó una decisión que marca la diferencia. Había una orden de detención de un presunto delincuente famoso, pero hubo una reacción de esta banda y se armaron, y se estaba poniendo en riesgo la vida de mucha gente, tanto de los mismos delincuentes como de soldados, de policías, de servidores públicos, y de gente civil; iba a ser una situación muy difícil; se tomó la decisión de no continuar con la acción de detención de esta persona, vale muchísimo más la vida de los seres humanos que la detención de un presunto delincuente. La paz, no a las masacres, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Su gobierno, dijo, cuida la vida de todos, aunque sea criticado.

Nos van a criticar nuestros adversarios, no importa, no somos iguales. Nosotros vamos al cambio por el camino de la concordia, un dirigente, eso lo decía yo cuando estábamos en la oposición y ahora lo sostengo, decía, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Nosotros tenemos que cuidar la vida de todos los seres humanos. No a la guerra, si a la paz”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.