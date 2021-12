“Decidí darle una segunda oportunidad”, dice Ainara Suárez tras liberación de YosStop

Ainara Suárez, presunta víctima de discriminación por parte de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop y quien estuvo en prisión a lo largo de cinco meses, compartió en una conferencia de prensa que decidió darle una “segunda oportunidad”.

Ainara presuntamente fue violada por cinco jóvenes cuando aún era menor de edad, sin embargo, fue hasta el 2018 cuando la grabación de los hechos fue difundida, llegando a manos de YosStop, quien la criticó e insultó en un video de Youtube, siendo esos sucesos lo que la involucraron en lo acontencido.

“Lo que quería era esto, dar un mensaje de fuerza a otras víctimas, que las personas que me hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus actos y que nunca volvieran a lastimar a nadie, que mi caso sirva para que todos sepamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito y que no tienes derecho a tener o compartir contenido sexual de ninguna persona”, añadió la joven de 19 años.