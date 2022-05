Decenas de víctimas de violencia vicaria protestaron en CDMX; exigen apoyo y juicios justos

“En una convivencia dejé que estuviera con mis hijos y él se los llevó con engaños al carro y de ahí no se nada de ellos, tengo más de un año sin saber de mi hijo y mi hija, ya no los lleva a la escuela, no está en la Ciudad de México… No se le ha podido notificar al señor porque está ilocalizable… el no saber nada de ellos es muy doloroso”, dijo Erika Melisa, víctima de violencia vicaria.