Decenas de toneladas de maíz abandonado en centros de acopio de Guerrero se echan a perder

Industriales de la Masa y la Tortilla denuncian que 50 mil toneladas de maíz, almacenadas desde hace cinco meses, en 18 centros de acopio en Guerrero, se están echando a perder. Se encuentran las bodegas de la empresa estatal Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana.

Más de mil toneladas de maíz se encuentran abandonadas, en un predio, bajo el sol, a la intemperie, usado como centro de acopio de seguridad alimentaria, Segalmex, en el poblado de El Polvorín, municipio de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero.

El pasado ciclo agrícola, dentro del programa de precios de garantía, Segalmex compró el maíz a productores y campesinos de la región, vecinos del centro de acopio denuncian que, desde hace cinco meses, el maíz se encuentra en este predio sin ningún tipo de cuidado.

“Mire, todo ese maíz, todo ya tiene rato, todo se está pudriendo, todo. Todo esto es gorgojo mire, todos estos cuquitos son gorgojos y todos estos cuquitos están vivos”, Cesar Pérez, Habitante Marquelia, Guerrero.

“Ya hasta las personas quieren llevárselo porque no hay que comer//es mucha pobreza, demasiada pobreza y pues la verdad se mira que no hacen caso en nada, o sea, en nada porque si digo yo, si le interesará, qué tiempo se hubieran llevado el maíz, no es para que esté tirado el maíz”, Ana María, Habitante Marquelia, Guerrero.

“Ya viene el tiempo de la lluvia, ese maíz se va a echar a perder, yo digo que aquí hay mucha gente pobre que necesita el maíz, aunque sea barato que lo venda como ahora yo aquí, yo compro el maíz porque yo hago mi tortilla, hago sopes para vender, compro la costalilla en 240”, Juana, Habitante Marquelia, Guerrero.