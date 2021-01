Decenas de migrantes esperan en albergue de Metepec regular su situación migratoria

La crisis migrante tiene alta concentración en las zonas fronterizas, pero hay personas que, en el centro de México, desde hace meses, esperan una resolución de las autoridades mexicanas para poder quedarse a trabajar en nuestro país.

Te recomendamos: EEUU evalúa agilizar trámites de asilo a migrantes

“Te sientes agobiado, como presionado, cada vez que te levantas en la mañana dices qué hago. No podemos ni caminar hacia el sur ni el norte, estamos en un punto central que es acá”, expresó José Aníbal. Migrante hondureño.

José Aníbal de 44 años, salió de Honduras con la idea de llegar a Estados Unidos, sin embargo, se topó con las restricciones por la pandemia en la frontera norte y con los miles de migrantes que esperan en México, resolución a sus solicitudes de asilo suspendida.

“El migrante ahorita tiene el problema de que no puede, está estático, está inmovil, porque no puede ir a su país, no puede ir a Estados Unidos y aquí en México nos pararon todos los trámites de migración”, informó Armando Vilchis. Director Albergue de Metepec, Edomex.

Como José, hay otros 60 migrantes en este albergue de Metepec, Estado de México, en espera de regularizar su situación migratoria en el país o solicitar asilo en Estados Unidos.

“Todas las fronteras allá, lo que es Juárez, Tijuana, pues están agotadas, entonces a qué va hacer uno más allá, tampoco regresar a mi país es como dar un paso hacia el lodo, atrás. Tocamos puertas y tocamos puertas, es no, es no”, José Aníbal, migrante hondureño.

Hay quienes quieren sus documentos para ponerse a trabajar en México, como Laura, venezolana de 25 años de edad, quien desde noviembre pasado no ha recibido respuesta por parte de migraciòn.

“Yo no tengo el sueño americano de ir a Estados Unidos, yo vine a México a quedarme aquí, lo primero que me piden es mi credencial y pues no tengo con qué defenderme y para volver a Venezuela está imposible”, Laura, migrante venezolana.

Alex Padilla, también de Honduras, solicitó refugio ante migración, pero sin solución por parte de las autoridades, no puede trabajar ni realizar algún trámite.

“No sé qué ha pasado en migración, en Comar, en Acnu, la verdad no pienso ir a Estados Unidos, yo de este país ya no me muevo”, Alex Padilla. Migrante Hondureño.

Otros aunque quisieran regresar a sus países, dicen que temen a la vigilancia que se reforzó en la frontera sur de México, para evitar el paso de caravanas migrantes.

“Pedirle al Presidente Manuel López Obrador, porque él nos invita, en su gobierno cuando empezaba a asumir la presidencia decía bienvenidos sean los inmigrantes a México”, finalizó Alex Padilla. Migrante Hondureño.

Con información de Victor Valles-Mata y Adrián Tinoco

DMGS