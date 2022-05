Cientos de autos llevan varias horas varados tras bloqueo en la México-Puebla

Decenas de autos quedaron varados en la autopista México-Puebla la tarde de este jueves 5 de Mayo por el bloqueo de habitantes de la comunidad Río Frío.

En dirección hacia la Ciudad de México autos particulares y camiones apagaron completamente sus motores sin saber la razón del congestionamiento vial.

Minutos más tarde supieron que la razón del tráfico era un bloqueo a la altura de kilómetro 63 de esta autopista, por parte de familiares de un niño, presuntamente desaparecido en la comunidad de Río Frio.

“Nosotros vamos hacia el Distrito. Mínimo dos-tres horas estar así, y no hay ni cómo regresarse, venimos a trabajar aquí en Puebla, es peligroso que los carros vengan en sentido contrario”, dijo Carlos Romero, conductor.

“Por la libre también está cerrado, me dijeron, ahorita hablé a México y me dijeron que está bloqueado que por que secuestraron a un niño, pero no sé a qué hora se van a quitar, que no se van a quitar hasta que aparezca el niño, pero nosotros que culpa tenemos, fui a visitar a un hermano que está malo”, explicó Guillermo Martínez, automovilista.