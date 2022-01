Debido a la alta demanda, amplían número de pruebas covid-19 en CDMX

Debido a la elevada demanda de personas que buscan hacerse la prueba covid-19 en algunos Centros de Salud, como el de la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, fue ampliado el número de turnos y pasado el mediodía se seguían haciendo pruebas.

“Dan 50 (fichas), pero ahorita, por la demanda, se están dando hasta 70, 80, las personas tienen que venir antes de las 7 de la mañana a formarse. Están saliendo muchos positivos, ésa es la realidad, lo bueno es que como la mayoría ya tiene vacunas no se agravan tanto”, indicó Rubén Santos, enfermero del Centro de Salud.

Casi era la una de la tarde y al Centro de Salud seguía llegando gente para tratar de hacerse la prueba covid-19.

El personal médico advirtió que había un alto número de resultados positivos.

Algunos vecinos indicaron que habían acudido un día antes, pero no alcanzaron ficha.

“Llegué un poco tardecido, llegué a las 7 y media y ya casi no alcanzaba, pero hablé y me dijeron sí, ahorita te damos, soy el último”, relató Ignacio Hernández, vecino de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Más que nada, dolor de cuerpo y de cabeza, yo ayer no alcancé ficha y hoy me vine más temprano”, dijo Claudio Martínez, vecino de Venustiano Carranza.

Por las reuniones a las que acudieron los últimos días del año pasado y tener familiares contagiados, algunas personas comentaron que ya suponían que su resultado sería positivo.

“Yo ya me imaginaba que tenían covid porque mi nieta dio positivo, yo estuve con ella el fin de año”, señaló Cristina, vecina de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los que no alcanzaron ficha intentarán llegar más temprano.

También en las farmacias particulares se pudo ver un elevado número de personas que acudieron a hacerse la prueba covid-19 pagando entre 300 y hasta 950 pesos.

“Si el gobierno está haciendo las pruebas covid qué bueno, pero si tengo la posibilidad hacerme una prueba particular y me agiliza el tiempo, lo hago. Al fin no es muy caro”, dijo Israel, vecino de la alcaldía Iztacalco.