Debanhi Escobar cayó viva a la cisterna del motel Nueva Castilla: Fiscalía de NL

La Fiscalía de Nuevo León dio finalmente información sobre las investigaciones en torno a la muerte de la joven Debahni Escobar y mostró las imágenes de los videos que recuperaron en lo que se ve a la joven ingresar la madrugada del sábado 9 de abril al motel Nueva Castilla, donde 13 días después fue encontrado su cuerpo sin vida.

A las 4:29 de la madrugada del sábado, luego de que el conductor por aplicación le tomara una fotografía a Debanhi y la enviara a su amiga para comprobar que ella se había bajado del auto, los videos de vigilancia entregados por la empresa de Transportes Internacionales Alcosa muestran que Debanhi cruza al otro lado de la carretera a Nuevo Laredo, llega a la entrada de la empresa de transportes y se asoma a la caseta.

En otro video se le ve siguiendo la misma ruta hacia el sur, ingresó a través de una puerta de cristal a un restaurante fuera de servicio con forma circular; lo bordea y entra a un área donde hay una alberca. Por otra puerta se asoma al interior del restaurante y camina de un lado a otro por varios minutos.

El último momento en que se ve a Debanhi es cuando ella camina en forma paralela a la barda límite en el mismo sentido en que se encuentra la cisterna donde fue encontrada sin vida, sin que se vea a alguien más en las imágenes.

“No se detecta ningún otro movimiento o persona en el lugar”, apuntó Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público.

La Fiscalía de Nuevo León informó que Debanhi cayó viva a la cisterna y que no se descarta una agresión sexual, sin embargo eso lo determinarán en el transcurso de las investigaciones.

“Por el lugar, y por lo que encontramos la muchacha cayó todavía viva, sí, donde se encontró estaba viva y todavía hubo oportunidad de ella todavía de reaccionar. ¿Cómo es posible esto, que si cayó viva no se ahogara? porque se paró y no sé la altura si usted sepa cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros”, dijo Eduardo Villagómez Jasso, coordinador del Servicio Médico Forense de Nuevo León.

Se explicó cómo fueron localizadas sus pertenencias.

“El celular fue encontrado en un depósito distinto, la fosa tiene, la cisterna tiene tres fosas, el cuerpo de Debanhi en una fosa, la bolsa se encontró en una parte media y al fondo de la otra fosa otras pertenencias personales de Debanhi como su celular”, dijo Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público.

También informó que hubo sanciones por las deficiencias en el proceso de búsqueda Debanhi.

“Debido a esas omisiones y errores tomé la decisión de remover del cargo al que estaba en la Fiscalía de Personas Desaparecidas así como la remoción, en esta misma responsabilidad, del fiscal especializado en antisecuestros”, señaló Gustavo Guerrero, fiscal general de Nuevo León.

Debanhi se inquietó y salió corriendo

Antes de esta conferencia de prensa, Sarahí e Ivonne, dos jóvenes con las que Debanhi acudió a la fiesta el pasado 8 de abril en la Quinta Diamante, relataron a Televisa Monterrey los últimos momentos con la joven: que fue Debanhi quien propuso al grupo acudir a esa reunión en la quinta junto con un grupo de jóvenes que acababan de conocer; que para ello contactaron a un conductor de Didi identificado como Juan David Cuéllar, con quien pactaron que las recogería cuando terminara la fiesta. Ahí permanecieron hasta cerca de las 4 de la mañana, cuando notaron que Debanhi comenzó a inquietarse.

“Se pone necia diciendo que la dejemos en paz, después de eso ella sola sale corriendo hacia a la alberca y como que quiere tirarse, la detengo y le digo, no ya tranquila y me empieza a manotear. Otro chavo de la bolita la intenta calmar. Empiezan a discutir, intento calmarla, no quiere y se va corriendo afuera de la quinta y allá vamos todos atrás de ella. Afuera el mismo chavo que la intenta calmar, lo mordió, lo golpeó. Realmente como le comenté ella se separaba en bolitas, nosotros tomamos solo alcohol, la verdad es que si ella se iba a otro lugar y si, realmente no sabemos si había consumido otra cosa”, detalló Sarahí.

Tras el altercado, Ivonne cuenta que llamó a Juan David, quien llegó a recogerlas, sin embargo Debanhi se subió sola y ellas se fueron en otro auto.

“Ella corrió hacia el Didi, se subió y azotó la puerta. Como ya estaba descontrolada creímos conveniente que ella se fuera, me acerco con el vehículo y le digo al chofer, entonces vamos a estar viendo el recorrido verdad, que la lleve con bien hasta su casa y dijo a ok, sí”, apuntó Ivonne.

En el trayecto a casa, ellas se enteran a través de audios que supuestamente les envía el conductor que Debanhi decidió bajarse del auto por voluntad propia.

“Se bajó y no quiere irse, yo nada más te aviso para que sepas, se bajó y no quiso que la llevará, empezó a manotear, nada más te aviso para que vengan por ella porque está muy agresiva y pues pienso, opino que no sean gachos y vengan por ella porque pos venía con ustedes y sí la verdad anda muy mal”, recordó Juan David Cuéllar.

Juan David ha sostenido públicamente que la joven se bajó voluntariamente, que para probarlo tomó la fotografía que se hizo viral. Que él no la agredió sexualmente y que incluso, para protegerse, grabó parte de la conversación que la joven intentaba sostener con él.

“Con mis mis papás, hay que ver qué pedo, mis papás merecen saber la verdad, la verdad”. Taxista: ¿Cuál verdad? mis papás merecen la verdad”, se escucha en una presunta grabación.

Según los audios que intercambiaron las jóvenes y Juan David, es el conductor quien pide que avisen a la familia de Debanhi.

“Yo le dije que le marcara a su mamá y no quiso marcarle, que no traía pila y yo dije que lo cargara, y dijo que no, oye igual si llega a su casa, o si sabe algo de ella espero que me avise porque neta que me quedé con el remordimiento de conciencia porque no pude hacer nada”, comentó Juan David.

Sarahí asegura que intentó marcarle al papá de Debanhi para que se enterara, sin éxito.

“Yo tenía guardado a su papá, porque una vez la fue a dejar a mi casa empecé a marcarle a celular desde las 3:59 de la mañana y él me regresa la llamada hasta las 8:35 de la mañana”, contó Sarahí.

Con información de Itzel Cruz y Televisa Monterrey.

LLH