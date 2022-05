Debanhi fue asesinada y ultrajada, afirma su padre al condenar filtración de segunda necropsia

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, denunció que su hija fue asesinada, ultrajada y condenó la filtración a la prensa del peritaje de la autopsia independiente que la familia de la joven mandó a hacer por su cuenta.

Te recomendamos: AMLO revela que ya se reunió con padres de Debanhi; no habrá impunidad, les asegura

Sobre la filtración a medios del peritaje sobre la autopsia independiente dijo estar “muy golpeado, muy triste, muy consternado por lo que pasó ayer”.

Mario Escobar señaló que no debería haberse filtrado la información porque se trata de una cadena de custodia y hay códigos de ética.

“Muy triste, pero con mucha esperanza de que esto se tiene que solucionar por el bien de Debanhi y por el bien de Nuevo León y por el bien de México, que todas estas personas que están aquí y que han perdido a sus familias y que no les han dado resultados, a la gente que vino aquí de Nuevo Laredo”.

Advirtió que no va a “quitar el dedo del renglón” aunque esté en riesgo su vida.

Reiteró que no se vale que existan estas filtraciones, independientemente de que lo que dice su necropsia es correcto.

Añadió que si es necesario que exhumen el cuerpo de su hija, que lo hagan, pues ya está cansado.

Dijo sentirse tranquilo e informó que él y su esposa se habían reunido ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. Añadió que a la 01:30 de la tarde tendrá una reunión con el gobernador, Samuel García, y funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“Vamos a ver algunos avances, a ver qué me tienen ahora sobre la situación de Debanhi”.

Minutos antes de sus declaraciones, Mario Escobar había publicado un video en Youtube en el que aseguró que el fiscal de Nuevo León reconoció que “es un mugrero su necropsia”, sin estudios de un posible feminicido.

“Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que si el fiscal o el vicefiscal… está filtrando esa información quiero su cabeza”.