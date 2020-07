De seguir alza de contagios por coronavirus en Jalisco, pararían todas las actividades: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió que de seguir el alza en los contagios de COVID-19 podrían parar todas las actividades en la entidad.

Te puede interesar: Enrique Alfaro acepta y atenderá recomendaciones de la ONU por manifestaciones

Esto podrá ser posible a través de un “botón de emergencia” que tomará en cuenta dos indicadores para definir si es necesario parar la actividad con el fin de cortar la cadena de contagios.

“A partir de hoy habrá sólo dos indicadores que definirán si es o no necesario activar el botón de emergencia: 1.-saturación del sistema hospitalario y 2.- tasa de incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas. si el primer indicador llega al 50% o el segundo llega a 400 casos, vamos a tener que parar una vez más. Así de claro. Hoy estamos en el primer indicador en 26% y en el segundo en 290”, expuso Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Enrique Alfaro informó que la medida de parar todas las actividades duraría 14 días para lograr su propósito, detalló que las restricciones serán más drásticas que las tomadas en la primera etapa de aislamiento social.

“Significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios. Sólo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con abasto de alimentos. En este periodo de confinamiento total no podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio. No habría servicio de transporte público salvo para atender la demanda del personal de salud y de seguridad. no podrían operar los tianguis, ni los bancos, ni las iglesias, ni el gobierno, ni las plazas o corredores comerciales. sólo podrían abrir entre semana mercados y tiendas de autoservicio solamente para venta de alimentos”, indicó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

El gobernador señaló que actualmente la actividad económica en el estado es del 72 por ciento y la mayoría de los negocios y comercios no han cumplido el llamado de programar horarios de ingreso y salida escalonados y eso impactó en el nivel de riesgo del transporte público.

El 15 de julio estará vigente el “tablero de riesgo” que definirá cómo y cuándo continuará el proceso de reactivación del 28% de la actividad económica que no ha podido reiniciar operaciones.

“Estamos hablando de la necesidad de que regresen a trabajar alrededor de 600 mil trabajadores. Queremos que todos podamos regresar a trabajar pero sin que esto signifique sacrificar vidas, agregó Alfaro.

Al momento Jalisco tiene la quinta menor tasa de casos acumulados de COVID-19, la octava menor tasa de casos activos y la séptima menor tasa de mortalidad a nivel nacional.

Con información de Noticieros Televisa.

LLH