¿De qué viven los migrantes haitianos en Ciudad Acuña, Coahuila?

Se cumple una semana de que los migrantes haitianos comenzaron a llegar de forma masiva Ciudad Acuña, Coahuila; el gobierno local reconoce falta de infraestructura para atender a tantos migrantes.

La vida ha cambiado para esta ciudad fronteriza.

Michael, de 30 años, casado con cuatro hijos, lleva dos meses viajando gracias al dinero que le envía su madre, desde Haití, para poder llegar a Estados Unidos.

A diferencia de otras migraciones, en la de los haitianos no hay gente mendigando en las calles. No buscan trabajos temporales, ni autoempleo.

“Ellos traen tarjetas de bancos mexicanos y bancos americanos de débito, lo cierto es que traen dinero, en la mayoría y bastante, tenemos casos de migrantes que cambiaron hasta 2 mil dólares en efectivo en casas de cambio, entonces el tema del dinero no es tanto su problema ahorita”, señaló Luis Ángel Urraza Dugay, presidente de Canaco.

Pese a que cuentan con recursos, en el campamento improvisado a la orilla del lado de Acuña, Coahuila, siguen apostados cientos de migrantes que han atraído a decenas de comerciantes que les ofrecen de todo, pero a precios muy elevados.

“Estamos haciendo la lucha por vender platillos económicos, el costo del platillo, verdad, que equivale de 30 a 50 pesos”, comentó Jesús, vendedor ambulante.

En los últimos días, al menos 5 mil haitianos llegaron a Ciudad Acuña a bordo de autobuses, procedentes de Saltillo.

“Van 45 camiones que han sido inspeccionados y que han sido regresados”, dijo Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública de Coahuila.

“Hoy mismo en la mañana fueron detenidos tres personas, que traían migrantes de, bueno venían, ellos son originarios de Aguascalientes, pasando migrantes para acá”, apuntó Gerardo Márquez, fiscal de Coahuila.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reconoció que esa entidad no cuentan con la infraestructura, ni con los recursos necesaria para atender a tantos migrantes.

“Hay quien los está trayendo a la frontera, hay quien está cobrando un recurso, hay también parte de operación del crimen organizado”, apuntó Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.

Se ha detectado que los migrantes están usando principalmente recorridos hormiga en rutas terrestres que salen desde distintos municipios de Chiapas como Ciudad Hidalgo o Frontera Comalapa hasta Tapachula. Se trasladan a Oaxaca o Veracruz; algunos llegan a la Ciudad de México y de ahí buscan llegar al norte del país principalmente en autobuses de línea, a ciudades del norte como Saltillo, Monterrey o incluso Tamaulipas y de ahí, intentan trasladarse a Acuña.

En el caso de Chiapas, quienes son detectados intentando adentrarse a territorio nacional se les advierte mediante un oficio que tienen 15 días para abandonar el país “por la frontera sur bajo sus propios medios”, sin embargo, los migrantes han aprovechado este documento oficial para abordar autobuses y trasladarse al estado de Veracruz o la Ciudad de México.

“Ellos me dieron un documento, me va a durar quince días hasta que llegue a México. Ellos nos dijeron que pueden seguir con esto, si me encuentra migración con esto me va a ayudar”, compartió Maribel, migrante haitiana.

“El papel dice quince días para salir del país , ahí dice para la frontera sur, porque regresar a Tapachula ahora no”, agregó Maribel

