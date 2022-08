De Morena no espero justicia, espero venganza: ‘Alito’ Moreno responde a solicitud de desafuero

Alejandro Moreno, diputado y presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respondió a la solicitud de desafuero de la Fiscalía de Campeche.

Te recomendamos: Fiscalía de Campeche solicita a Cámara de Diputados desafuero de ‘Alito’ Moreno

A través de un comunicado, Alejandro Moreno aseguró que el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, afirmó Alejandro Moreno.

“A los tiranos hay que enfrentarlos”, expuso, y explicó que han solicitado su desafuero como diputado federal, lo han perseguido, espiado y han amenazado, pero “las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo obscurito es un rotundo NO”.