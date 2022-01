De migrantes a Reyes Magos, varios consiguen trabajo en romerías de la CDMX

Varios migrantes haitianos que están buscando llegar a Estados Unidos han encontrado trabajo, justo, de Reyes Magos en las romerías instaladas en varios puntos de la ciudad.

Te recomendamos: “Les pido a los Reyes Magos que se vaya el covid”, suplica niño de CDMX

Varios migrantes haitianos trabajan en las romerías navideñas de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí personifican a Baltasar.

Varios llegaron en la caravana migrante. Otros más, transitan en el país constantemente tras haber trabajado en países como Brasil.

“Me gusta México porque no hay racismo. Todos los mexicanos, todas las mexicanas se quieren hacer fotos conmigo aquí y no demuestran racismo, Me gusta mucho México”, agregó Tony.