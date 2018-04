De la Madrid y Ruiz Esparza defienden construcción del nuevo aeropuerto

En la inauguración de los nuevos kioscos para el registro automatizado de internación a México, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, hizo un llamado a los ciudadanos para que no crean en las propuestas de los políticos que quieren cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

No podemos permitir que la infraestructura se volviera un obstáculo para seguir creciendo. Cada quien maneja distintas cifras. El aeropuerto, yo no sé por qué nos metemos o por qué se meten los políticos en el aeropuerto, porque es un tema absolutamente técnico. Dónde poner un nuevo aeropuerto, cómo construir un nuevo aeropuerto es un tema de técnicos, y la política si no siempre ayuda en algo por lo menos no lo descomponga. En este caso en particular también es una falacia cuando se dice, por ejemplo: ¿Cómo vamos a invertir nosotros en un nuevo aeropuerto cuando tenemos tantas necesidades como país?, ¿cómo vamos a invertir en un nuevo aeropuerto de seis pistas cuando todavía hay gente que no pueden acudir a las escuelas o tenemos hospitales que lo están suficientemente equipados?. No se dejen engañar que hasta que cubramos esas necesidades podemos hacer esta inversión es exactamente al revés. Para poder cubrir esas necesidades es que necesitamos esa inversión”, dijo Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.