De foto: Captan rayos volcánicos en el penacho del Cumbre Vieja en La Palma

Actividad eléctrica en la columna de cenizas a las 18.00 (hora canaria). En el vídeos se observan varios rayos / Electrical activity in the ash column at 6:00 p.m. (Canarian time). Several lightings can be seen in the video pic.twitter.com/q6dDHzsmEg

— INVOLCAN (@involcan) November 3, 2021