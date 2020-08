De cara a la elección en EEUU, los demócratas alistan convención virtual con pocos latinos

El Partido Demócrata de Estados Unidos retocó este domingo la lista de oradores para su convención virtual y confirmó que serán pocos los latinos protagonistas en ese acto, algo que ha generado críticas y que la campaña del exvicepresidente Joe Biden atribuye al formato comprimido del evento.

La convención -en la que Biden aceptará la candidatura del partido para enfrentarse al mandatario Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre- comienza este lunes y durará cuatro días, pero por primera vez en la historia de EE.UU. se celebrará de forma virtual debido a la crisis de la COVID-19.

El Partido Demócrata ha reducido el largo programa de discursos que caracterizaba tradicionalmente las convenciones presenciales a solo dos horas diarias de “prime time” televisivo (de 21:00 a 23:00 horas de Washington, 01:00-03:00 GMT).

Para llenar ese espacio reducido, el partido opositor a Trump ha optado por un cartel de oradores en el que abundan los cuadros consolidados y los políticos afroamericanos, pero escasean los líderes latinos.

Será el martes, durante el segundo día de la convención, cuando los cerca de 4 mil delegados elegidos durante las primarias votarán en remoto por Biden como candidato a la Casa Blanca y por la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula.

El discurso de aceptación de Harris será el miércoles, mientras que Biden clausurará la convención el jueves.

La ex primera dama Michelle Obama el lunes, la potencial primera dama Jill Biden el martes y el expresidente Barack Obama el miércoles cerrarán sus respectivos días, en una clara señal que los demócratas aún consideran a los Obama como su mayor activo.

La elección de los oradores representa un reflejo de los intentos del partido de reunir a los demócratas alrededor de Biden, dando protagonismo a los que fueron sus rivales durante las primarias y también a las mujeres que compitieron con Harris por la Vicepresidencia.

El senador Bernie Sanders, líder de la izquierda y el principal rival de Biden en las primarias, hablará el lunes justo antes de Michelle Obama, en un guiño a sus casi 10 millones de votantes (un 26 %) y una exhibición de unidad.

Las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, el senador Cory Booker y el exalcalde Pete Buttigieg, otrora también aspirantes a la Casa Blanca, tendrán igualmente su cuota de protagonismo en la convención.

Haciendo honor al refrán “todo tiempo pasado fue mejor”, el partido también reserva puestos destacados para el expresidente Bill Clinton el martes y para Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y candidata presidencial demócrata en 2016, el miércoles.

El futuro lo representará la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, aunque según se ha filtrado tan solo tendrá 60 segundos para su discurso, algo a lo que ella aludió citando en Twitter un poema del activista afroamericano Benjamin Mays: “solo un minúsculo minuto, pero en él está la eternidad”.

Ocasio-Cortez será una de los seis únicos hispanos de entre al menos 49 oradores que se dirigirán al país durante las cuatro noches de la convención, lo que ha suscitado algunas críticas, sobre todo debido a que este 2020 los votantes latinos representarán por primera vez la mayor minoría racial, superando a los afroamericanos.

“Mentiría si no digo que estoy decepcionado porque no haya más latinos y latinas”, dijo este sábado Julián Castro, ex secretario de Vivienda bajo Obama y una de las figuras hispanas más destacadas del partido, durante una entrevista con la cadena MSNBC.