Datos incompletos o incorrectos, los principales problemas para obtener certificado de vacunación covid en México

Despierta documentó varios casos de personas que reportan problemas para obtener el certificado de vacunación covid en México, ya que arrojan datos incompletos o incorrectos.

Por los casos hay poca información, muchas dudas y preocupación porque lo empiezan a pedir como requisito para viajes u otros trámites.

María de Lourdes no ha podido obtener su certificado de vacunación contra covid.

Lo ha intentado desde julio pasado, cuando se anunció que ya estaba disponible pero no lo ha conseguido desconoce el motivo por el que no lo logra y no sabe a dónde acudir…dice que en la página no le aparecen opciones.

“Pongo mi CURP y lo pongo y ahí ya se queda, me apliqué la Sinovac. Las dos fue en el mismo lugar, las dos fueron en la fecha que me dijeron. o sea, que no estoy incurriendo en nada”.

En Cancún, Adriana, quien completó su esquema de vacunación en agosto, vivió algo similar.

“Intenté sacar mi certificado varias veces y en todo momento llego hasta la parte que me piden tu CURP y ya cuando quiero dar el siguiente paso no me permite, se traba la máquina”.

Adriana y María de Lourdes desconocían que se habilitó un número telefónico para que por WhatsApp se solicite el certificado, algo que sí hizo Laura, quien muestra que ni por esa vía y ni por el correo de la Secretaría de Salud que le indicaron obtuvo solución.

Sin embargo, no es el único problema.

En Atizapán, Estado de México, Laura Flores se vacunó con Moderna en septiembre pasado, después de varios intentos y una aclaración de datos logró obtener el certificado, pero el documento decía que se vacunó en junio, es decir, tres meses antes y con otra marca.

En otros casos, el esquema de vacunación sale incompleto, en los certificados de Alberto y Gustavo, aparece que solo tienen una dosis a pesar de tener ambas, llevan un par de meses con el trámite de la aclaración.

En Mérida, Eligio tardó cuatro meses en conseguir que el certificado apareciera que ya tenía las dos dosis.

En Puebla, Francisco dijo que como docente se vacunó en mayo con cansino, siete meses aún no puede obtener el certificado.

La Secretaría de Bienestar confirmó a Despierta que es la encargada de hacer las correcciones de los certificados de vacuna covid pero no están autorizados para dar información del tema, ya que eso corresponde a la Secretaría de Salud, la cual no ha respondido las diversas solicitudes de información.

En la sede de Bienestar en Ciudad de México lo que hacen es entregar un papel donde vienen los trámites a realizar para la corrección de datos.

Para Edna, quien vive en Yecapixtla, Morelos, el problema es que se vacunó en un municipio distinto al suyo porque les fueron a ofrecer dosis disponibles que había en una comunidad cercana.

La mayoría de quienes están batallando para obtener su certificado de vacunación contra covid coinciden en que lo necesitan porque en muchos lugares empiezan a pedirlo como requisito de acceso.

