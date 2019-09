Darán el lunes el último adiós al cantante Camilo Sesto

El lunes 9 de septiembre darán el último adiós al cantante español Camilo Sesto, quien falleció este fin de semana a los 72 años de edad.

La despedida del reconocido cantautor se celebrará en una capilla de la ciudad de Madrid, en España.

Lo anterior fue dado a conocer, por medio de un comunicado, publicado en la cuenta de Twitter de Camilo Sesto, mismo medio que se utilizó para informar sobre su deceso.

“Se informa que mañana, lunes 9 de septiembre, será instalada la capilla ardiente en la S.G.A.E. (Sociedad General de Autores y Editores) calle Fernando VI n° 4 en Madrid, de 11:00 a 20:00 horas”, se puede leer en un fragmento del comunicado.

La convocatoria está abierta a todos los seguidores del intérprete de éxitos como ‘El amor de mi vida’ y ‘Quién será’, quienes podrán despedirse de su ídolo musical.

Camilo Sesto falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Camilo Blanes Cortes, conocido como Camilo Sesto, nació el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy, Alicante, España.

Sin excesivos conocimientos musicales, en sus primeros años, componía con una grabadora de cassette y una guitarra prestada a la que a menudo le faltaba alguna cuerda y siempre le cantó al amor:

Me parece muy honesto que unos canten contra la guerra, a favor de una ideología política… a mí también me gustaría hacerlo. Pero a mí se me ha dado el don de interpretar esas mil formas de amor. El arte es largo… y creo que cabemos todos…” decía Camilo.