Darán a conocer segundo peritaje tras muerte de Debanhi

La muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa tiene indignada a la sociedad de Nuevo León por lo que considera omisiones e indolencia del gobernador Samuel García, quien ha sido cuestionado directamente por las mismas mujeres.

Un día después del hallazgo sin vida de Debanhi al interior de una cisterna del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, el gobernador de Nuevo León intentó deslindarse asegurando que 13 días después de la desaparición de la joven no conocía la carpeta de investigación.

“Tenemos el derecho a ser informados, imagínense yo como gobernador del Estado no conozco la carpeta, no he visto un video”, dijo Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.

E intentó culpar a la Fiscalía por la falta de resultados, evadiendo su responsabilidad de gobierno.

El mismo viernes 22 de abril, el gobernador recibió a un grupo de feministas que lo enfrentó por la desaparición de Debanhi y de otras mujeres.

Ante los reclamos, el gobernador se limitó a decir que el fiscal de Nuevo León ya había dado a conocer la evidencia del caso.

El padre de Debanhi mostró su molestia contra las autoridades de Nuevo León.

“Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, repito en la Fiscalía. Los tomos yo les pedía copias es mi derecho como víctima. Porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia en ese aspecto, exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi… Pero no llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, pedía quería, exigía… Y mi hija está muerta y no sé qué hacer”, detalló Mario Escobar, padre de Debanhi.