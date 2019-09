Daños en El Rebalse tras paso ‘Lorena’ en Jalisco

El río Marabasco que divide a los estados de Colima y Jalisco en la zona costera, desbordó tras el paso de “Lorena” como huracán, dejando incomunicada a la localidad de El Rebalse, municipio de Cihuatlán, Jalisco.

Durante la contingencia solo se podía ingresar a la comunidad en lancha, durante tres días las 70 personas que decidieron permanecer en el Rebalse, recibieron ayuda a través de lanchas.

Este fin de semana el nivel del agua bajó y se puedo ingresar a pie a la comunidad, con ello la ayuda comenzó a fluir.

El 100 por ciento de las viviendas en El Rebalse quedaron cubiertas por el agua y el lodo. 54 casas fueron pérdida total.

Pero quedó más de medio metro de lodo, de dos metros para abajo todo se me echó a perder. Y acá lo de la casa el 100% no me he cambiado porque no tengo ropa, estoy toda mojada”.

El refri, tele, ropa …. todo, nada quedó”, dijo Mario Hernández, habitante de El Rebalse.