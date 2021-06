Danielle Dithurbide entrevista en exclusiva a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EEUU

Danielle Dithurbide entrevistó en exclusiva para Noticieros Televisa y Despierta a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EEUU).

Te recomendamos: Alejandro Mayorkas, primer latino e inmigrante en ser secretario de Seguridad Nacional en EEUU

En exclusiva para ‘Despierta’, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó que el gobierno del presidente, Joe Biden, trabaja para crear un sistema seguro y legal que brinde apoyo a los migrantes indocumentados.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos comentó que la vicepresidenta, Kamala Harris, dio un mensaje de humanidad al decir ‘no vengan’, esto por lo peligroso que es el viaje que emprenden las personas para llegar a la frontera con Estados Unidos.

“La declaración de la vicepresidenta fue una declaración de humanidad que no fue una declaración aislada, sino una declaración en un contexto muy importante que es ‘no vengan’, no emprendan el peligroso viaje por todo lo que estamos haciendo, no solo con México sino también con los países del triángulo norte, estamos creando un sistema seguro, ordenado, y humano que fue desmantelado por el gobierno anterior, por eso no vengan para que les podamos proporcionar las rutas legales y seguras para que obtengan el alivio que brinda nuestro derecho”.