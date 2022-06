Dan último adiós a Daniel Picazo, joven linchado en Puebla; familiares exigen justicia

Daniel Picazo, el joven que fue linchado el pasado viernes 10 de junio por pobladores de Huauchinango, Puebla, fue velado este lunes en su casa, en la alcaldía Iztapalapa. Su familia y amigos lo acompañaron hasta su última morada, en el Panteón de San Nicolás Tolentino.

Te recomendamos: Difunden últimas imágenes con vida de Daniel Picazo

En su féretro, antes de ser sepultado, fueron colocadas un par de playeras con las que jugaba futbol.

Sus padres y seres queridos exigen que todos los involucrados en el homicidio sean detenidos y llevados ante un juez.

Los padres de Daniel no han recibido ningún avance de la investigación tras su asesinato.

“No hizo nada. Es inocente. Yo quiero que las autoridades se apliquen y hagan su trabajo. Es inocente a todo lo que él pasó. Él nunca tuvo que haber estado en ese lugar. No sé quién lo llevó, quién lo puso. No tengo ninguna respuesta a todas esas preguntas que yo me hago”, manifestó Angélica González, mamá de Daniel.